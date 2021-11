Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Niepars: Nachbar verhindert Traktordiebstahl

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Dienstagabend den Diebstahl eines Traktors in Niepars bei Stralsund verhindert. Der Besitzer des Fahrzeugs lag zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. Sein Nachbar hatte das Fahrzeug erkannt und informierte die Polizei. Er verfolgte den Traktor, der daraufhin in einen Waldweg fuhr und stoppte. Ein Tatverdächtiger konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Nach einem zweiten Täter wird noch gesucht. | 03.11.2021 07:00