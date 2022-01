Stand: 03.01.2022 15:00 Uhr Niedrige Feinstaubwerte in der Silvesternacht in MV

Jahr für Jahr steigt die Feinstaubbelastung in der Silvesternacht üblicherweise stark an. Im vergangenen Jahr waren die Werte durch das Böllerverbot deutlich unter den Vorjahreswerten. Und auch in dieser Silvesternacht waren die Feinstaubwerte laut Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie sehr undramatisch. An der Messstation in Stralsund lag der höchste Stundenwert in der Nacht zum 1. Januar bei 39 Mikrogramm pro Kubikmeter. In Wolgast lag er ungefähr bei 17 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der kritische Tagesgrenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Dieser darf maximal an 35 Tagen im gesamten Jahr überschritten werden. | 03.01.2022 15:00