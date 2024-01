Stand: 07.01.2024 17:52 Uhr Niederlage: Rostock Seawolves verlieren zu Hause mit 85:91

Die Rostock Seawolves haben zu Hause gegen den FC Bayern München mit 85:91 verloren. Damit belegt die Mannschaft in der Tabelle Platz elf. Es gibt trotzdem eine positive Nachricht aus Rostocker Sicht: Noch nie verfolgten so viele Zuschauer wie am Sonntag ein BBL-Heimspiel der Mecklenburger: 4.832 Menschen waren zu Gast in der Stadthalle in Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.01.2024 | 17:38 Uhr