Stand: 03.03.2023 10:23 Uhr Schwerin: Blitzersäule umgefahren - 70.000 Euro Schaden

In Schwerin hat ein Autofahrer eine Blitzersäule umgefahren und zerstört. Laut Polizei war der 52 Jahre alte Autofahrer am Donnerstag mit seinem Auto nach links von seiner Fahrbahn abgekommen und hatte die stationäre Anlage erfasst. Diese stürzte auf die Gegenfahrbahn, wo dann ein weiterer Autofahrer dagegenfuhr. Der Gesamtschaden an der Säule und beiden Autos wurde auf rund 70.000 Euro geschätzt. Warum der Mann die Säule umfuhr, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.03.2023 | 07:30 Uhr