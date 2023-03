Stand: 01.03.2023 17:11 Uhr Neubrandenburg: Zusteller unterschlägt mehr als 1.000 Briefe und Pakete

Die Polizei hat in der Mecklenburgischen Schweiz bei einem Mitarbeiter eines Logistikunternehmens der Nordkurier Mediengruppe mehr als 1.000 nicht zugestellte Brief- und Paketsendungen aufgefunden. Die Sendungen wurden durch den knapp 60-jährigen Zusteller jedoch nicht geöffnet. Warum er sie nicht ausgeliefert hat, ist bisher unklar. Gegen ihn wird nun wegen Unterschlagung und Verletzung das Post- und Fernmeldegeheimnisses ermittelt. Die Nordkurier Mediengruppe hat den Vorfall gegenüber dem NDR bestätigt. Der Zusteller habe vor allem Anzeigenzeitungen und nur aushilfsweise Briefe verteilt. Das Unternehen will nun prüfen welche Sendungen noch zugestellt werden können.