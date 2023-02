Stand: 23.02.2023 11:30 Uhr A20: 63-Jährige mit 3,02 Promille gestoppt

Auf der A20 bei Kröpelin ist am Morgen eine 63-Jährige in ihrem Pkw von der Polizei gestoppt worden. Die Frau fuhr in Schlangenlinien und mit sehr geringer Geschwindigkeit - zum Teil auch auf dem Standstreifen. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte 3,02 Promille an. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.02.2023 | 12:00 Uhr