Stand: 21.02.2023 15:29 Uhr Ludwigslust-Parchim: Erste Weißstörche gesichtet

In Gothman bei Boizenburg und in Brenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden die ersten Weißstörche dieses Jahres gesichtet. Diese Störche überwintern in Spanien und haben deshalb kürzere Wege, erklärt Stefan Kroll. Er leitet ehrenamtlich die Landesarbeitsgemeinschaft zum Schutz der Weißstörche. Einige Tiere tragen einen Sender, so dass die Storchschützer, dass die Tiere, die bis nach Afrika fliegen, noch nicht auf dem Weg zurück in ihre Brutgebiete sind. Kroll geht davon aus, dass bis Mitte Mai die Rückkehr abgeschlossen sein wird. Er hofft, dass dieser Sommer nicht zu trocken sein wird, denn dann gibt es kaum Futter für den Nachwuchs. Anfangs sind Regenwürmer überlebenswichtig. Auch starker Regen sei ein Problem. Laut Kroll sei dann die Gefahr groß, dass Jungvögel infolge einer Lungenentzündung sterben. Vor allen 2021 sei dies auffallend oft geschehen.