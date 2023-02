Stand: 16.02.2023 15:50 Uhr Neubrandenburg: 19-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstagvormittag ein Mann in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern eines Stromversorgungsunternehmens im Wohngebiet Datzeberg beschäftigt. Dabei wurde er von einem eintonnenschweren Trafo eingeklemmt, so eine Polizeisprecherin. Seine Kollegen konnten ihn befreien und Hilfe holen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum. Polizei und die Arbeitsschutzbehörde ermitteln.

