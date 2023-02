Stand: 16.02.2023 15:00 Uhr B96: Autofahrer entdeckt toten Wolf

In Vorpommern kurz vor Stralsund ist offenbar ein Wolf bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug getötet worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden an der Unfallstelle kleinere Fahrzeugteile gefunden, die vermutlich von dem Zusammenprall des Tieres mit einem Auto oder einem Lastwagen stammen könnten. Der Kadaver lag auf der zweispurigen Fahrbahn der Bundesstraße 96 in Richtung Norden unweit vom Parkplatz Rügenblick. Ein Fahrzeugfahrer habe den Fund kurz nach Mitternacht gemeldet.

