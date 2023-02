Stand: 12.02.2023 06:00 Uhr Schweriner Volleyballerinnen gewinnen gegen Suhl

In der Volleyball-Bundesliga haben die Schweriner Frauen in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Heimspiel setzte sich die Mannschaft gegen Suhl mit 3:1 durch. Lediglich den zweiten Satz konnte der SSC nicht für sich entscheiden. In der Tabelle bleibt Schwerin somit Dritter hinter Potsdam und Stuttgart.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.02.2023 | 06:00 Uhr