Stand: 11.02.2023 06:00 Uhr Bahnrad-EM: Gold für Friedrich, Bronze für Buck-Gramcko

Die deutschen Frauen haben bei der Bahnrad-EM in Grenchen (Schweiz) einen Doppelerfolg im Sprint-Turnier gefeiert. Die siebenfache Weltmeisterin Lea Friedrich (Dassow) besiegte im Finale ihre Trainingskollegin Pauline Grabosch glatt in zwei Läufen und sicherte sich Gold. Titelverteidigerin Emma Hinze (Hildesheim) hatte auf einen Start verzichtet. In der 4.000-Meter-Einerverfolgung der Männer gewann der Göttinger Tobias Buck-Gramcko die Bronzemedaille. | 11.02.2023 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.02.2023 | 06:00 Uhr