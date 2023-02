Stand: 06.02.2023 16:30 Uhr Schwerin: Kein Theaterball im Mai

Der Theaterball des Mecklenburgischen Staatstheaters fällt auch in diesem Jahr aus. Er war eigentlich für den Mai geplant. Damit wird es das seit Anfang der 1990er Jahre stattfindende Fest zum dritten Mal in Folge nicht geben. In den vergangenen Jahren hatte das Theater den Ball coronabedingt abgesagt. Vergangenes Jahr hätte es nur eine begrenzte Anzahl an Besucherinnen und Besuchern einladen können. Das hätte sich nicht gerechnet, so der kaufmännische Geschäftsführer des Mecklenburgischen Staatstheater. In diesem Jahr habe die Inflation das Theater brutal erreicht, massive Lohnerhöhungen und die Eröffnung der neuen Spielstätte in Parchim würden anstehen. Grundsätzlich soll es das Fest in Zukunft wieder geben - abhängig von der wirtschaftlichen Lage des Theaters, heißt es.

