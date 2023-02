Stand: 03.02.2023 14:57 Uhr Zoo Rostock: Besucherzahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau

Mit rund 651.000 Besuchern hat Mecklenburg- Vorpommerns größter Zoo in Rostock im vergangenen Jahr wieder fast die Zahl aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht. Damals waren lediglich rund 1.200 Besucher mehr registriert worden, wie der Zoo bei seiner Jahrespressekonferenz am Freitag mitteilte. Für 2023 habe sich das Zooteam viel vorgenommen, sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Als wichtigste Baumaßnahmen stehen die neue Robbenanlage und der Umbau der Schneeziegenanlage für die Roten Pandas an.

