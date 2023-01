Stand: 31.01.2023 18:45 Uhr "Katapult"-Chef Fredrich tritt zurück

Der Gründer und Chefredakteur des "Katapult"-Magazins, Benjamin Fredrich, zieht sich zurück. In einem Schreiben heißt es, er werde von seinen Posten zurücktreten. Es gibt verschiedene Vorwürfe gegen Fredrich. Es geht um Missmanagement und falsche Bilanzen mit seinem Ukraine-Engagement. Gehälter, die aus Spenden finanziert wurden, seien nie in der genannten Höhe gezahlt worden. Diese und andere Vorwürfe stammen von ehemaligen Mitarbeitern, das Online-Portal "Übermedien" hat sie unter anderem veröffentlicht. Der 34-jährige Fredrich hatte den Verlag 2015 in Greifswald gegründet. "Katapult" wird nun von einer weiblichen Doppelspitze geleitet. Die Besetzung der Chefredaktion steht laut Fredrich noch aus.

