Stand: 26.01.2023 19:18 Uhr Stadt Stralsund will "Gorch Fock I" doch nicht kaufen

In Stralsund hat die Bürgerschaft in nichtöffentlicher Sitzung den geplanten Kauf des Segelschulschiffs "Gorch Fock I" abgelehnt. Das sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstagabend NDR 1 Radio MV. Gründe nannte er nicht. Mit dem Kauf des ehemaligen Segelschulschiffs wollte die Stadt die "Gorch Fock I" dauerhaft sichern und erhalten. Der bisherige Eigentümer des Schiffes - ein Verein - hatte dem Verkauf bereits zugestimmt. Der Bund hatte zudem den Deal mit mehr als 10,5 Millionen Euro fördern wollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.01.2023 | 20:00 Uhr