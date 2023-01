Stand: 24.01.2023 16:30 Uhr Zapfenernte in MV fast abgeschlossen

In Mecklenburg-Vorpommern steht die Zapfenernte unmittelbar vor dem Abschluss. Das Gros der Früchte wurde im Landkreis Rostock von den Bäumen geholt. Hier ist das Forstamt Schlemmin Spitzenreiter. Allein in den Wäldern unweit von Bützow wurden acht Tonnen geerntet. Landesweit waren es etwas mehr als 20 Tonnen. Allerdings haben sich auch nur acht von 29 Forstämter an der Ernte beteiligt. Vielerorts fehlt dafür ausgebildetes Personal. Die Zapfen müssen in bis zu 40 Meter Höhe eingesammelt werden. Geerntete wird von 14 Arten auf ausgewählten Flächen mit hoher Baumqualität. Die Samen werden anschließend aufbereitet und in Baumschulen für die Anzucht ausgebracht.

