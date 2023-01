Stand: 23.01.2023 14:49 Uhr "Rollkollektiv Vier Tore" beim Goldenen Stern des Sports geehrt

Das "Rollkollektiv Vier Tore" aus Neubrandenburg ist bei der Verleihung des "Goldenen Stern des Sports" in Berlin mit einem kleinen Goldstern und einer Prämie in Höhe von 1.000 Euro ausgezeichnet worden. Geehrt wurde der junge Verein vor allem für seine Eigeninitiative. In den vergangenen fünf Jahren haben die Mitglieder ehrenamtlich zahllose Arbeitsstunden geleistet, um eine alte Lagerhalle zu einer Skateboard- und BMX-Bahn umzubauen. Der Verein hat inzwischen 70 Mitglieder. Der Goldene Stern des Sports ist höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement im Sport in Deutschland.

