Stand: 22.01.2023 17:14 Uhr Grevesmühlen: Rettungssanitäter bei Einsatz attackiert - schwer verletzt

Ein Rettungssanitäter ist bei einem Einsatz in Grevesmühlen (Kreis Nordwestmecklenburg) so schwer verletzt worden, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Nach Polizeiangaben hatte am frühen Sonntagmorgen ein 36-jähriger betrunkener Mann eine Scheibe zerschlagen und sich dabei größere Schnittwunden zugezogen. Als die Wunden versorgt werden sollten, habe er dem Sanitäter mit dem Knie ins Gesicht getreten, so dass dieser selbst in Krankenhaus musste. Der polizeibekannte 36-Jährige wurde im Schweriner Klinikum notoperiert, gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und Angriffs auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes ermittelt.