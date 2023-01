Stand: 21.01.2023 09:00 Uhr Schweriner Volleyballerinnen spielen am Abend in Aachen

In der ersten Volleyball-Bundesliga treten die Frauen des SSC Palmberg Schwerin am Abend in Aachen an. Die Aachenerinnen sind Tabellensechster und konnten bisher höher eingeschätzte Teams hinter sich lassen. Das Hinspiel zum Saisonbeginn hatten die Schwerinerinnen klar mit 3:0 gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg will der Tabellendritte aus Schwerin seine Position im Spitzentrio der Liga festigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.01.2023 | 12:00 Uhr