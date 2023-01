Stand: 16.01.2023 15:00 Uhr Tarnow: Toter bei Hausbrand

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Tarnow bei Bützow ist am frühen Morgen der 84-jährige Bewohner ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte aus noch unbekannter Ursache ein Sessel Feuer gefangen. Der Rauch breitete sich im gesamten Haus aus. Rettungskräfte fanden den Bewohner reglos am Boden. Eine Reanimation blieb erfolglos, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Rentner starb vermutlich an einer Rauchvergiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.01.2023 | 15:00 Uhr