Stand: 13.01.2023 11:54 Uhr Volleyball: Schwerin verstärkt Team mit Niederländerin

Einen Tag vor dem Rückrundenstart gegen Schwarz-Weiß Erfurt am Sonnabend hat sich Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin mit der Niederländerin Elles Dambrink verstärkt. Das gab der Club am Freitag bekannt. Dambrink solle auf der Diagonalposition eingesetzt werden, so Trainer Felix Koslowski. Die zuvor vereinslose Nationalspielerin der Niederlande hatte sich nach der WM 2022 auf ihr Volkswirtschafts-Studium konzentriert. "Aufgrund des hohen und professionellen Volleyballstandards und des enthusiastischen Publikums", habe sie sich nun für den SSC entschieden, so Dambrink.





