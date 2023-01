Stand: 03.01.2023 10:52 Uhr Ueckermünde: Beschäftigte der Eisengießerei in Kurzarbeit

Die Gießerei der Firma MAT Foundries Europe in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) hat ihre Produktion wegen gesunkener Nachfrage auf dem Automarkt vorübergehend gedrosselt. Wie ein Sprecher der Geschäftsführung sagte, ist knapp die Hälfte der Belegschaft seit Jahresbeginn in Kurzarbeit. In der Gießerei sind insgesamt rund 350 Leute beschäftigt. Bisher sei die Kurzarbeit bis Ende Januar geplant. Die Gießerei stellt Gussteile vor allem für Fahrzeugbremsen und -antriebsteile her. MAT-Manager David Hrazdira verwies auf die geringe Autonachfrage in Europa. Grund sei das Wirtschaftsklima, welches von Inflation, unterbrochenen Lieferketten und der Energiekrise gekennzeichnet sei.

