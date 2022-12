Stand: 23.12.2022 11:41 Uhr Rostock: Demo-Anmelder Jens Kaufmann zu Geldstrafe verurteilt

Jens Kaufmann, Ex Oberbürgermeister-Kandidat und Organisator mehrerer Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock, ist vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt worden. Der Richter sah es als erwiesen an, dass Kaufmann als Versammlungsleiter in mindestens zwei Fällen bewusst Behördenauflagen, wie etwa Maskenpflicht, nicht durchgesetzt hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.2022 | 12:00 Uhr