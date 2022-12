Stand: 23.12.2022 10:34 Uhr Rostock Seawolves: Auswärts-Weihnachtsspiel gegen die Hakro Merlins

Die Basketballer der Rostock Seawolves treten am Abend bei den Hakro Merlins Crailsheim in Baden-Württemberg an. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Da die Seawolves am 26.12. das nächste Auswärtsspiel gegen Fraport Skyliners haben, hat die Vereinsleitung ein Hotel in Frankfurt organisiert, wo die Familien der Seawolves zusammen Weihnachten verbringen.

