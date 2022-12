Stand: 19.12.2022 06:00 Uhr Neubrandenburg: Betrunkener Fahrer mit zwei Kindern im Auto gestoppt

Die Polizei in Neubrandenburg hat am Sonntagabend einen angetrunkenen Autofahrer gestoppt. Der 41-Jährige war mit seinen zwei Kindern im Teenager-Alter unterwegs in ein Schnellrestaurant. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Den Führerschein hatte der Mann bereits vor einem Jahr wegen Trunkenheit am Steuer abgeben müssen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

