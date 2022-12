Stand: 15.12.2022 15:01 Uhr Wild in MV ungewöhnlich aktiv - mehr als 40 Unfälle innerhalb eines Tages

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen hat es allein in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald 40 Unfälle mit Wild gegeben, bei denen Autofahrer mit Wildtieren zusammengestoßen sind, beim Ausweichen einen Unfall verursacht haben oder Schäden am Auto entstanden sind, weil sie über totes Wild auf der Straße gefahren sind. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt zusammengenommen etwa 51.000 Euro. Die zuständigen Jäger gehen davon aus, dass das WIld aufgrund der Witterungsbedingungen verstärkt auf Nahrungssuche ist. Die Polizei bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer darum, besonders in den Morgenstunden und mit beginnender Dunkelheit besonders wachsam unterwegs zu sein. Dies gilt vor allem für Straßen, die mit dem “Wildwechsel”-Schild gekennzeichnet sind.

