Stand: 10.12.2022 14:50 Uhr Schwerin: Einbruch in Pflegeheim - drei Täter gefasst

In der Nacht zu Sonnabend hat eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in der Schweriner Werdervorstadt die Polizei gerufen, weil sie bemerkte, dass drei vermummte und dunkel gekleidete Personen in die Büroräume einbrechen wollten. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden dann auch ein geöffnetes Fenster vor und erwischten die Einbrecher auf frischer Tat. Die drei Männer flüchteten jedoch in verschiedene Richtungen, einer von ihnen sprang dabei in den Werderkanal. Alle drei konnten aber gefasst und vorläufig festgenommen werden. Eine Haftprüfung steht derzeit allerdings noch aus und die Ermittlungen laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.12.2022 | 14:50 Uhr