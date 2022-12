Stand: 08.12.2022 12:00 Uhr Tollensetal: Ausgrabungsstätte soll Erlebnisort werden

Mecklenburg-Vorpommern soll einen neuen touristischen Besuchermagneten bekommen. Das Land will ein mehr als 3.000 Jahre altes Schlachtfeld im Tollensetal bei Altentreptow zum Erlebnisort für Einheimische und Urlauber machen. Das kündigte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwochabend im Landtag an. Die Ausgrabungsstätte im Tollensetal gilt als ältestes Schlachtfeld in Europa und als eine archaölogische Sensation. Immer wieder werden dort Metallstücke oder menschliche Knochen gefunden. Was dort etwa 1.300 vor Christus passierte, soll künftig aufwändig gezeigt und dokumentiert werden. Bis September 2023 soll ein Konzept vom Landesdenkmalamt entwickelt werden.

