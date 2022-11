Stand: 19.11.2022 11:00 Uhr Nordkirche: Synode beschließt neuen Tarifvertrag

Die evangelische Nordkirche hat am Sonnabend ein einheitliches Arbeitsrecht beschlossen. Beginnend ab dem 1. Juli 2023 soll dem Beschluss der Landessynode zufolge ein einheitlicher Manteltarifvertrag und damit eine Arbeitsvertragsgrundlage für alle privatrechtlich beschäftigten Mitarbeitenden der verfassten Nordkirche gelten. In Mecklenburg und Pommern hatten sich Vertretende der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in einer paritätischen Kommission in Form des "Dritten Wegs" bei den Tarifvertragsverhandlungen gegenübergesessen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.11.2022 | 12:00 Uhr