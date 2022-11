Stand: 19.11.2022 06:00 Uhr Land plant Nachtragshaushalt für Energiefonds

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will am kommenden Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung einen Nachtragshaushalt für den geplanten Energiefonds auf den Weg bringen. Mit dem Geld sollen die Menschen von den hohen Preisen entlastet werden, so eine Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Der Energiefonds soll einen Umfang von 1,1 Milliarden Euro haben, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt hatte. Davon sollen 600 Millionen aus den Hilfspaketen des Bundes kommen, 500 Millionen Euro steuert Mecklenburg-Vorpommern selbst bei. Neue Schulden wolle das Land nicht machen, hatte Schwesig betont. Die Zusatzausgaben sollen zum Großteil aus erwarteten Haushaltsüberschüssen des Landes gedeckt werden.

