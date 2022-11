Stand: 19.11.2022 06:50 Uhr Schweriner Volleyballerinnen in Stuttgart zu Gast

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin spielen am späten Nachmittag in Stuttgart. Der SSC hat bislang alle Spiele gewonnen und ist zu Gast beim bis jetzt ebenfalls ungeschlagenen MTV Stuttgart. Die Schwerinerinnen, bislang ohne Satzverlust, gehen selbstbewusst in diese Partie. "Uns muss man erstmal schlagen", so die knappe Ansage von SSC Trainer Felix Koslowski zum Spiel.

