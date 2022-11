Stand: 19.11.2022 06:40 Uhr Rostock Seawolves spielen gegen Würzburg Baskets

In der Basketballbundesliga müssen die Rostock Seawolves auswärts gegen die Würzburg Baskets antreten. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge steht der Aufsteiger auf Rang 7 der Tabelle. Auswärts haben die Rostocker bislang in dieser Saison noch nicht verloren.

