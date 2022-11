Stand: 17.11.2022 19:45 Uhr Nachbarschaftshilfe Karlshagen ausgezeichnet

Ein Verein aus Karlshagen hat in Berlin den diesjährigen Deutschen Nachbarschaftspreis bekommen. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Kategorie "Generationen" ging an die Nachbarschaftshilfe Karlshagen. Für die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Vicki Müller, ist der Preis eine große Anerkennung für die Arbeit. Der Verein versuche die Nachbarschaft zusammenzuhalten, Jung und Alt zu verbinden und Hilfe anzubieten, wenn sie benötigt wird.

