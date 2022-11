Stand: 11.11.2022 16:00 Uhr Waren: Zwischenfälle beim Gedenken an Reichspogromnacht

Nach mehreren Zwischenfällen bei einer Gedenkfeier am 9. November am Standort der ehemaligen Synagoge in Waren ermittelt die Polizei. Drei Männer hatten den Stadtpräsidenten Rüdiger Prehn verbal und körperlich attackiert, woraufhin dieser die Verdächtigen angezeigt hat. Sie müssen sich jetzt wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Außerdem sollen sie die Opfer der Reichspogromnacht 1938 verumglimpft haben.

