Stand: 10.11.2022 11:00 Uhr Greifswald: Festival Polenmarkt beginnt

In Greifswald wird am Abend der 25. Polenmarkt eröffnet. Bastian Sendhart vom Deutsch-Polnischen Institut in Berlin hält um 18 Uhr im Alfried-Krupp-Kolleg den Vortrag "Scheinwerferlicht und blinde Flecken - Wie Deutschland und Polen einander sehen". Dazu gibt es Livemusik mit dem Schofarhorn vom ukrainischen Duo Nata und Evgeny. Das Festival bietet bis zum 21. November wieder die Möglichkeit, die facettenreiche und spannende Kultur Polens live zu erleben. Der NDR unterstützt den Polenmarkt.

