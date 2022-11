Stand: 09.11.2022 15:20 Uhr Stralsund: Neuer Pächter auf der Volkswerft

Nach dem Kauf der Stralsunder Volkswerft durch die Stadt hat ein weiteres Unternehmen einen Pachtvertrag unterzeichnet. Die Strela Shiprepair GmbH will ab dem 1. Januar 2023 Schiffe in Stralsund reparieren. Die Firma wird laut eigenen Angaben mit 35 Schiffbauern in einer der Hallen starten. Damit ist die Strela Shiprepair GmbH der sechste Pächter auf dem Gelände. Fünf Pachtverträge konnte die Stadt vorher bereits für den Maritimen Industrie- und Gewerbepark abschließen.

