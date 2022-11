Stand: 04.11.2022 12:58 Uhr Karstädt: Intercity-Passagiere müssen Zug auf offener Strecke verlassen

Rund 300 Passagiere des Intercity-Zuges von Hamburg nach Berlin mussten am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf offener Strecke den Zug verlassen. Laut Deutscher Bahn hatte der Zugführer kurz nach der Abfahrt in Ludwigslust bei Karstädt einen Schaden an einem Wagen festgestellt. Der ließ sich nicht beheben, der Zug konnte nicht weiterfahren. Kurze Zeit später hielt der ICE nach Leipzig auf dem Nebengleis. Die Passagiere gelangten über Stege von einem Zug zum anderen. Sie konnten die Fahrt nach kurzem Aufenthalt fortsetzen. Der defekte Zug wurde in eine Werkstatt geschleppt.

