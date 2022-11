Stand: 04.11.2022 11:00 Uhr Prerow: Tourismusregion führt Gästekarte ein

Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) will die Gästekarte für die Region Fischland-Darß-Zingst einführen. Die Gemeindevertreter haben sich am Donnerstagabend mit nur einer Gegenstimme darauf geeinigt. Die Karte soll in der gesamten Region gelten, so die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Julia Bülow, und Übernachtungsgästen die Möglichkeit geben, Erlebnisangebote zu nutzen.

