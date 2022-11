Stand: 03.11.2022 16:40 Uhr Neubrandenburg: Haftbefehle nach Messerangriff

Nach dem Messerangriff am Dienstag in der Oststadt von Neubrandenburg hat das Amtsgericht gegen die 17-, 20- und 22-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehle erlassen. Einer von Ihnen soll dem 16-jährigen Opfer in Bauch und Oberkörper gestochen haben. Offenbar kannten sich alle Beteiligten schon vor der Tat. Dem Angriff mit dem Messer soll ein Streit vorausgegangen sein.

