Stand: 04.03.2021 18:13 Uhr Chefärztin Jördis Frommhold als "Frau des Jahres" geehrt

Für ihr herausragendes Engagement zur Aufklärung über die Covid-19-Langzeitfolgen ist die Lungenfachärztin Jördis Frommhold von der Median-Klinik Heiligendamm als "Frau des Jahres" in Mecklenburg-Vorpommern geehrt worden. Die Chefärztin verkörpere mit ihrer Klarheit, Freundlichkeit und ihrem zupackenden Optimismus die Rehabilitationsmedizin als jung, dynamisch und weiblich und sei ein Vorbild für Frauen in der Medizin, so Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in ihrer Laudatio. "Wir sind stolz, dass wir solch eine tolle Ärztin in Mecklenburg-Vorpommern haben." | 04.03.2021 18:11