Ahrenshoop: 4,5 Millionen Euro in Deich investiert

Die Arbeiten am Seedeich Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind abgeschlossen worden. 4,5 Millionen Euro wurden dort in den Küstenschutz investiert. Die Verstärkung des Deiches sei in den letzten Jahren notwendig geworden, hieß es. Die regelmäßigen Sandaufspülungen vor der Küste des Darß waren als Teil der Küstenschutzmaßnahmen nicht mehr mit den Zielen des Nationalparks vereinbar. Das neue Küstenschutzkonzept für den Bereich Fischland-Darß trage nun sowohl dem Naturschutz als auch dem Schutz vor Sturmfluten Rechnung, erklärte Umweltminister Till Backhaus (SPD).