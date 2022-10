Stand: 04.10.2022 16:50 Uhr Mirow: Cannabispflanzen in Wohnung sichergestellt

Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei in einer Wohnung in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Sonntag mehrere Cannabispflanzen und Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln gefunden und anschließend sichergestellt. Die 35-jährige Wohnungseigentümerin war der Polizei bereits aus vergangenen Einsätzen bekannt, heißt es von der Polizei. Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.