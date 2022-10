Stand: 01.10.2022 10:00 Uhr Loitz: Mähdrescher beschädigt parkende Autos

Bei Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein Mähdrescher Freitagabend offenbar einen Schaden von mindestens 10.000 Euro verursacht, als eine gelockerte Häckslervorichtung während der Fahrt mindestens fünf parkende Autos gestreift hat. Der 22-jährige Fahrer gab an, davon nichts mitbekommen zu haben, so die Polizei. Sie bittet Autofahrer aus Loitz sich zu melden, wenn sie Schäden an ihren Autos entdecken.

