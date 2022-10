Stand: 01.10.2022 10:00 Uhr Zingst: Nationalparktage beginnen

Jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende, wenn die Kraniche in den Süden fliegen, beginnen in Zingst die Nationalparktage. Bis morgen Abend gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Naturliebhaber mit verschiedene Führungen - zu den Rastplätzen der Kraniche und in die Lebensräume von Schwarz- und Rotwild, ins Hochmoor im Osterwald, entlang der Bodden- und Ostseeküste und zum geschützten Nordstrand. Auf dem Programm stehen außerdem Workshops zum Leben in der Steinzeit, Vorträge zur Kegelrobbe und zum Küstenschutz. Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos.

