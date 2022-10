Stand: 01.10.2022 07:55 Uhr Rostock: Long-Covid-Institut nimmt Arbeit auf

Ein neu gegründetes Institut zur Untersuchung des Krankheitsbildes Long Covid nimmt in Rostock seine Arbeit auf. Gegründet wurde es von Jördis Frommhold, die zuvor an der Median-Klinik in Heiligendamm Patienten mit Long-Covid-Symptomen behandelte. Nach ihrer Aussage soll das neue Institut eine Lotsenfunktion für die Betroffenen übernehmen.

