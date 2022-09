Stand: 21.09.2022 15:30 Uhr Neustrelitz: Leea feiert 10-jähriges Jubiläum

Vor zehn Jahren wurde das Landeszentrum für erneuerbare Energien (Leea) in Neustrelitz gegründet. In den vergangenen Jahren waren über 100.000 Gäste in dem Öko-Bildungszentrum. Der Leea-Geschäftsführer sagte, es sei mittlerweile ein Klima-Haus mit Themen rund um Umwelt- und Klimaschutz. So geht es in den Ausstellungen auch um Plastikmüll in den Meeren und Öko-Baustoffe wie Lehm. Außerdem bietet das Leea Beratung für energetische Umbauten an. Die Kosten für das Leea von rund 500.000 Euro im Jahr tragen die Stadtwerke Neustrelitz.

