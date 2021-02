Stand: 28.02.2021 06:35 Uhr Lühmannsdorf: Raser mit 163 km/h in Ortschaft gestoppt

Die Polizei hat am Sonnabend einen Autofahrer erwischt, der mit 163 Stundenkilometern in Lühmannsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und damit in einer Tempo-50-Zone unterwegs war. Der 22-jährige Mann aus der Region zeigte sich angesichts des Tatvorwurfs reumütig. Er gab an, nicht in Eile gewesen zu sein. Der Autofahrer muss mit drei Monaten Fahrverbort, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld von 700 Euro rechnen. | 28.02.2021 06:40