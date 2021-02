Stand: 27.02.2021 06:49 Uhr Malchow: Wolf auf Autobahn überfahren und getötet

Auf der Autobahn 19 ist in der Nähe von Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Wolf überfahren worden. Laut Polizei kollidierte das Raubtier in der Nacht zu Freitag mit zwei Lastwagen. Der erste Lkw streifte den Wolf, der unter die Mittelleitplanke geschleudert wurde. Das Tier versuchte, wegzulaufen und wurde dabei von einem weiteren Lkw erfasst und getötet. Laut Agrarministerium sind in Mecklenburg-Vorpommern derzeit viele Jungwölfe unterwegs auf der Suche nach neuen Revieren, so dass es überall zu Unfällen kommen kann. | 27.02.2021 07:00