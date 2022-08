Stand: 29.08.2022 19:26 Uhr A19: Lkw-Unfälle führen zu Sperrungen

Zwei Lkw-Unfälle haben am Montag zu Sperrungen auf der A19 geführt. Nahe der Grenze zu Brandenburg geriet laut Polizei ein Lkw in Fahrtrichtung Berlin in den Straßengraben. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Fahrtrichtung zwischen Röbel und Wittstock voll gesperrt. Zudem rutschte zwischen Laage und Glasewitz ebenfalls in Fahrtrichtung Berlin ein Lkw in die Leitplanke. Am frühen Abend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Weil Diesel ausgelaufen sei, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Dafür und für die Bergung des Fahrzeugs sollte die Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Über mögliche Verletzte gab es in beiden Fällen keine Informationen. | 29.08.2022 19:26

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.08.2022 | 05:30 Uhr