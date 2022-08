Stand: 29.08.2022 16:45 Uhr Rostock: Einzelkandidat Robert Uhde stellt sich zur OB-Wahl

Robert Uhde will als Einzelkandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock antreten. Der 51-jährige gebürtige Rostocker ist parteilos und als Inhaber einer Eventagentur unter anderem für die Rostocker Museumsnacht, die Lange Nacht der Wissenschaften oder die Mittsommerremise in der Hansestadt bekannt. Rostock möchte er - so wörtlich - zu einer Stadt "mit starker Verwaltung", "mutiger Bürgergesellschaft und "engagierter Wirtschaft" weiterentwickeln. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und ist Gründer sowie Mitglied mehrerer Vereine. Uhde verortet sich politisch in der bürgerlichen Mitte. Dienstagnachmittag endet die Bewerbungsfrist um das Amt. Der Wahlausschuss der Bürgerschaft berät im September darüber, welche Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl am 13. November zugelassen werden. | 29.08.2022 16:45